В России госпитализированы 18 632 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 18 632 пациента с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Днем ранее этот показатель был равен 18 090 случаям.

За сутки в России полностью выздоровели 198 369 пациентов с коронавирусом. Зафиксировано 784 летальных исхода.

Также в стране за последние 24 часа подтвердился 180 071 новый случай COVID-19.

В Санкт-Петербурге выявили 16 398 новых случаев коронавируса, в Москве – 8 308, в Красноярском крае – 7 823, в Воронежской области – 5 781, в Новосибирской области – 5 319.

Всего в России выявлено 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах за весь период с начала пандемии. Подтверждены 343 957 летальных исходов, выздоровели 12 026 844 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о снижении темпов распространения коронавируса в России. Она подчеркнула, что ситуация по-прежнему остается тяжелой.

