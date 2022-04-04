Синоптик объяснил эффект гало в небе над Москвой

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В понедельник, 4 апреля, жители Москвы могли наблюдать эффект гало-22. Он предупреждает о грядущем ухудшении погоды, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это разновидность гало, называется гало-22, потому что оно имеет угловой радиус 22 градуса и представляет собой цельное кольцо, которое описывается вокруг Солнца. Причиной тому – отражение или преломление солнечного света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере, кристаллами льда выступают гидрометеоры, которые составляют перистые облака", – рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что перистые облака движутся впереди теплого фронта, что предупреждает о надвигающемся ухудшении погоды, которое в среднем наступает примерно через сутки. По мнению синоптика, фронт подойдет к столице во вторник, 5 апреля: в городе ожидаются осадки. Ненастная погода сохранится и в среду, 6 апреля.

Комментируя замеченное в столице оптическое явление, Тишковец добавил, что оно является классическим гало. Сам по себе эффект бесцветен, однако по мере нарастания интенсивности его внутренний край приобретает красноватый оттенок, переходящий в желтый по удалению от центра.

"Область внутри кольца – она, как правило, темнее, чем окружающее небо", – уточнил метеоролог.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о самом теплом дне на неделе в Москве. Пик высоких температур ожидается в пятницу, 8 апреля. Ночью будет +2…+7 градусов, днем ожидается +9…+14 градусов. При этом в ближайшие дни в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и снега.

