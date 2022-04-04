Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Весенние дожди придут в Москву во второй половине недели, сообщает портал "Метеоновости".
Столичный регион накроет волна теплого влажного воздуха. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 3–4 градуса.
В ночь на четверг, 7 апреля, еще возможна слабоотрицательная температура воздуха, но уже днем воздух прогреется до +6...+8 градусов. Осадки пройдут лишь до обеденных часов. Также ожидается порывистый ветер. В пятницу, 8 апреля, столбики термометров покажут +8...+13 градусов. В течение дня будет идти дождь.
В целом неделя порадует москвичей голубым небом, ярким солнцем и повышением температуры воздуха. В ночь на вторник, 5 апреля, при облачной с прояснением погоде подморозит до -4...-2 градусов, местами температура опустится до -7 градусов.
В ночь на среду, 6 апреля, температура приблизится к нулевой отметке, осадки продолжатся в виде небольшого снега. Однако южному порывистому ветру удастся ненадолго разогнать облака, и температура воздуха днем повысится до +3.. +5 градусов.
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение действует до полудня 5 апреля.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление, температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. Он отметил, что потепление будет умеренным.
"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник
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