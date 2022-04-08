Москвичей предупредили о порывистом ветре с дождем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в период с 15:00 с сохранением до конца суток 8 апреля ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду и дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.
Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, не совершать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
В случае необходимости горожан призвали звонить по телефонам МЧС 101 и 8 (495) 637-22-22.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жителям столицы не следует рассчитывать на отсутствие заморозков во второй половине апреля и даже начале мая.
"Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Он отметил, что в Московском регионе для весны характерны заморозки.
Ранее Вильфанд рассказал, что погода, характерная для второй половины мая, придет в Москву в пятницу, 8 апреля. По словам синоптика, в выходные и начале следующей недели температура будет немного ниже – +9...+12 градусов. Облачный характер погоды будет сохраняться в ближайшее время, но сильных осадков не прогнозируется.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 8 апреля
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