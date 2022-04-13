Канцлер Германии заявил, что пока не планирует посещать Украину

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что посещение Украины пока не входит в его планы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции RBB.

Шольц напомнил, что прилетал в Киев за несколько дней до начала специальной военной операции. Кроме того, он отметил, что поддерживает постоянный контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским и часто общается с ним по телефону.

"Вряд ли найдется какой-либо глава государства или правительства, который поддерживал бы со мной столь интенсивные контакты", – добавил Шольц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов отправиться в Киев или другой украинский город, если это поможет в урегулировании конфликта. Он напомнил о своих визитах в Москву и Киев в начале февраля, после этого Украину посетил канцлер Германии Олаф Шольц.

Макрон также подчеркнул, что не переставал проводить телефонные переговоры с Зеленским и Путиным по просьбе украинского лидера.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.