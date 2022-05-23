Польша решила разорвать соглашение о поставках газа из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Польши решили разорвать соглашение о поставках российского газа. Об этом рассказал представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

Межправительственное соглашение с Россией было подписано в 1993 году. Наимский подчеркнул, что правительство Польши приняло резолюцию о разрыве соглашения 13 мая.

"Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать", – отметил Наимский.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала, что страна сможет обойтись без реверсных поставок газа из Германии по трубопроводу Ямал – Европа. По ее словам, польские газохранилища в настоящее время заполнены на 85%. Она добавила, что республика будет получать сжиженный природный газ до конца 2022 года.

