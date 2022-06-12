ВС РФ ракетным ударом уничтожили склад оружия ВСУ в Тернопольской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков привел последние данные о ходе спецоперации на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов.

За прошедшие сутки высокоточными ракетами ВС РФ уничтожили два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.