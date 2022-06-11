В офисе Зеленского впервые назвали общее количество потерь ВСУ

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые озвучил реальное количество потерь ВСУ после начала Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
В интервью бывшему адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов), цитату из которого приводит портал ТСН, Арестович заявил, что в начале конфликта Киев в среднем терял 100 человек в сутки.
На вопрос, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, советник главы офиса Зеленского ответил утвердительно.
Накануне другой советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Он также заявил, что Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем, в частности, до 300 реактивных систем.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о значительных потерях ВСУ в Донбассе
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