В офисе Зеленского оценили ежедневные потери Киева в 100–200 убитых военных

Киев теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире Newshour BBC World Service.

По его словам, одной из главных причин таких потерь является отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины. Подоляк заявил, что Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем, в частности, до 300 реактивных систем.

В среду депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что украинские войска несут очень большие потери в Николаевской области. По его словам, это происходит из-за дальнобойной артиллерии, до которой ВСУ не достают.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

