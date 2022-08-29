Трасс в случае избрания премьером назовет Китай угрозой безопасности Британии – СМИ

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром впервые объявит Китай угрозой безопасности Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на сподвижников главы Форин-офиса.

По информации издания, Трасс пообещала принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Как утверждают авторы материала, ужесточение отношения к Пекину будет противоречить позиции Минфина, который предпринимал попытки расширить экономическое сотрудничество с КНР.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства. По словам Трасс, Великобритании необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС. Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.

До этого газета The Sunday Telegraph сообщила, что Трасс намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. По словам собеседников издания, Трасс планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю.