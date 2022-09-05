В МИД РФ прокомментировали избрание Лиз Трасс премьером Британии

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Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев прокомментировал избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании.
По его словам, предпосылок для позитива в отношениях двух стран нет. По его словам, и Трасс, и экс-глава Минфина Риши Сунак в ходе предвыборной кампании неоднократно подчеркивали, что намерены продолжить деструктивный курс Бориса Джонсона в отношениях с Москвой.
"При этом важно понимать, что уходящий в отставку премьер-министр также перенял эстафету у своих предшественников в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества", – приводит слова Беляева РИА Новости.
Он подчеркнул, что Москва никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Лондоном.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что с избранием Трасс отношение Москвы и Лондона не улучшатся. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Хотя ее предшественник Борис Джонсон не был симпатичной фигурой в целом для того, чтобы выстроить с ним перспективные взаимоотношения на межгосударственном уровне, тем не менее говорить о том, что Лиз Трасс как-то улучшит российско-британские отношения, нет никакой возможности", – отметил Новиков.
Он также выразил мнение, что Трасс не соответствует новой должности и может не справиться с обязанностями премьер-министра.
Кроме того, избрание Трасс премьер-министром Великобритании прокомментировал и руководитель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.
По его словам, для Москвы не имеет значения, кто будет занимать этот пост.
"Каждый из них будет выполнять прежнюю установку по сдерживанию России и стремлению превратить нас в западную колонию. Этим уже занимаются и Шольц, и Макрон, и другие политики", – написал Миронов в своем телеграм-канале.
В понедельник, 5 сентября, Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Отмечалось, что Трасс набрала 81,3 тысячи голосов. Ее противник, бывший министр финансов Риши Сунак получил 60,4 тысячи голосов.
В своей первой речи на посту лидера Консервативной партии Трасс пообещала ответить на энергетический кризис и начать заниматься проблемами здравоохранения. Она заявила, что в ближайшее время разберется с высокими ценами на электроэнергию и снизит налоги.
Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.
20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии
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