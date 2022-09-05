Песков оценил вероятность изменений в отношениях с Британией после смены премьера

Фото: depositphotos/Fredex

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил ухудшения отношений Москвы и Лондона после смены премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его мнению, надеяться на что-то позитивное в этом вопросе не стоит. Он напомнил, как во время предвыборной гонки претенденты соревновались в антироссийской риторике.

У Пескова также спросили, отправит ли Кремль поздравительную телеграмму новому премьеру. В ответ же пресс-секретарь президента посоветовал для начала дождаться назначения.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

