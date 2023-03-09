Замороженные активы РФ не учитываются в планах помощи США Киеву в 2024 году

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Проект бюджета США на 2024 предполагает выделение 469 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине, в нем не учитываются российские замороженные средства. Об этом со ссылкой на слова замглавы Агентства по международному развитию (USAID) Паломы Адамс-Аллен сообщает РИА Новости.

Она заявила, что всего на гуманитарную помощь по миру США выделят 10,5 миллиарда долларов, из которых 6,5 миллиарда долларов будут администрироваться USAID.

"Запрос включает 469 миллионов на содействия Украине и нивелирование последствий вторжения", – сообщила Адамс-Аллен.

Она уточнила, что в проекте бюджета на 2024 год не предполагается финансирование помощи Украине за счет замороженных активов России.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные российские активы придется вернуть. Он подчеркнул, что любая форма их изъятия противоречит нормам международного права.

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