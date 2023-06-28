Экономист объяснил возможное повышение ключевой ставки в РФ

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Возможное повышение ключевой ставки российским Центробанком РФ призвано замедлить рост инфляции. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил экономист Денис Ракша.

Эксперт пояснил, что сейчас в экономике РФ денег больше, чем объем товаров и услуг. Лишние средства, в свою очередь, приводят к росту цен, а люди готовы платить больше. Подобные процессы, по словам экономиста, ведут к инфляции.

"Чтобы остановить или замедлить этот процесс, ЦБ использует те инструменты, которые у него есть. Самый эффективный – это ключевая ставка", – заявил Ракша.

По его словам, главной целью в таком случае является увеличение объема товаров и услуг в экономике страны. Ракша также предположил, что повышение ключевой ставки не окажется резким и составит максимум 0,25%.

Ранее зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России. Он также обратил внимание, что ставка не повышалась с сентября 2022 года. 9 июня 2023 года регулятор отчитался о сохранении показателя на уровне 7,5%.



В Центробанке допустили повышение ключевой ставки