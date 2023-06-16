Путин назвал сдерживание цен оценкой работы правительства РФ

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Ситуация со сдерживанием цен в России сегодня – оценка качества работы правительства. Об этом заявил Владимир Путин.

"Сдерживание роста цен сегодня – это не только задача Банка России, но и оценка качества работы правительства Российской Федерации по стимулированию роста предложения", – сказал президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вместе с тем российский лидер отметил важность сохранения в стране высоких темпов роста экономики и динамики цен около целевых значений в 4%.

Ранее стало известно, что российский Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Тогда отмечалось, что экономическая активность показала более быстрый рост, чем предполагалось в апрельском прогнозе регулятора. ЦБ будет и дальше принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.



Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых