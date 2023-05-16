ЕС избежал рецессии и намерен продолжать экономическое сдерживание России – Еврокомиссия

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Европейский союз сумел избежать рецессии за счет сдерживания негативного влияния на экономику конфликта на Украине, диверсификации поставок и значительного снижения потребления газа. Об этом сообщается в прогнозе Еврокомиссии (ЕК) на весну 2023 года.

В документе указывается, что ЕК повысила прогнозы экономики Евросоюза на ближайшие годы, и ожидается, что в 2024 году рост составит потенциально возможные 1,7 процента.

При этом основным фактором, который позволил улучшить экономические прогнозы в ЕК назвали снижение цен на энергию.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен продолжить экономическое сдерживание России. По ее словам, в том числе обсуждается вопрос введения запрета на транзит через Россию в третьи страны европейских товаров.

Комиссар по экономике Паоло Джентилони подчеркнул, что экономика ЕС находится в лучшей форме, чем это было спрогнозировано прошлой осенью, но риски "слишком велики, чтобы чувствовать себя комфортно".

Ранее сообщалось, что Евросоюз улучшил свои ожидания относительно динамики ВВП России в 2023 году. В 2024 году экономику РФ ждет рост – до 1,3%, считают в Еврокомиссии.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза