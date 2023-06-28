В Минэкономразвития призвали ЦБ к взвешенному решению по повышению ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк справедливо заметил наличие проинфляционных рисков, однако сейчас инфляция невысока, а ее динамика протекает чуть ниже прогнозной траектории. В этой связи Минэкономразвития ожидает от ЦБ взвешенного решения по ключевой ставке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ожидаем, что ЦБ будет принимать взвешенное решение, ориентируясь в том числе на потребности обеспечения ресурсами структурной перестройки экономики", – говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров регулятора. Если это произойдет, продолжил он, то впервые с сентября прошлого года – все это время она не менялась.

9 июня Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В связи с постепенным ростом инфляционного давления ЦБ может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Регулятор заявил, что это произойдет для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году.

"Деньги 24": Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых