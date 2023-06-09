В Центробанке РФ заявили, что не ожидают годовую дефляцию в текущем году

Фото: Москва 24

Банк России не ожидает годовую дефляцию в РФ в этом году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, мы не ожидаем, что будет дефляция годовая", – сказала она.

По словам зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, вероятность годовой дефляции в текущем году в любом месяце будет равна нулю.

"Вероятность годовой дефляции в этом году равна нулю в любой из месяцев, поскольку показатель годовой инфляции в мае уже начал ускоряться. Последняя точка по недельным данным – 2,6% год к году", – объяснил он.

Зампред регулятора добавил, что годовая инфляция в стране должна повыситься в течение этого лета и осени по мере того, как из расчета годовой инфляции будут уходить отрицательные значения лета 2022 года.

"Поэтому об отрицательных темпах годовой инфляции говорить совсем неуместно", – резюмировал он.

Ранее Набиуллина заявляла, что российская экономика сможет полностью вернуться к докризисному уровню в 2024 году. Точками роста станут внутренний туризм, металлургия, машиностроение и другие сферы.



Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых