Набиуллина заявила, что экономика РФ близка к уровню экономической активности 2021 года

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Экономика России близится к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года, худшие прогнозы по этому поводу не оправдались, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. Как мы говорим, чтобы восстановиться до своего потенциала. Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади", – сказала она.

Ранее Набиуллина заявляла, что российская экономика продолжает свое развитие по сценарию ускоренной адаптации, а сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

Она отметила, что участники рынка часто критикуют ЦБ РФ за то, что банк часто упоминает о рисках. Набиуллина подчеркнула, что если не готовиться к этому риску, то и встретить его с достоинством не выйдет.

Министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что экономике РФ смогут помочь только частные инвестиции. По его словам, российской стороне необходимо двигаться лишь в этом направлении и другого пути нет.

При этом он добавил, что любое увеличение налоговой нагрузки на предпринимательство подорвет рост частных инвестиций.



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