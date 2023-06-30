Путин поручил до 1 августа проработать вопрос корректировки валютного регулирования

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Владимир Путин поручил до 1 августа подумать над новыми подходами валютного контроля и регулирования в связи с изменением внешних условий. Это следует из списка поручений по итогам встречи с членами "Деловой России" 26 мая, опубликованного на сайте Кремля.

"Представить предложения об изменении подходов к осуществлению валютного регулирования и валютного контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий", – говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены правительство РФ и Центробанк. При проработке вопроса будет также задействована общественная организация "Деловая Россия".

Кроме того, глава государства поручил кабмину и Банку России продлить на 2024–2025 годы мораторий на применение к резидентам ответственности за неисполнение в связи с санкциями требований валютного законодательства РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что России необходимо пересмотреть регулирование в сфере валютного законодательства и уйти от "советских атавизмов". Он отметил, что стабильность быть должна, однако сегодня совсем другая жизнь и методы прошлого уже не работают.

