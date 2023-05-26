Путин призвал уходить от советских атавизмов в регулировании валютного законодательства

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России необходимо пересмотреть регулирование в сфере валютного законодательства и уйти от советских атавизмов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".

"Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность и возврат (валютной выручки экспортерами. – Прим. ред.) – он должен быть", – цитирует президента РФ ТАСС.

По мнению главы государства, в сфере нужно многое менять. Он не исключил, что возможно в вопросе валютного законодательства следует применять другие механизмы.

Ранее Путин поручил до 1 июня установить лимит в один миллиард долларов на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета. Речь шла о сделках, которые совершаются с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Центробанка или Минфина России.

Главный экономист по России Александр Исаков, комментируя поручение президента, сообщил, что таким образом власти пытаются снизить давление на рубль и удержать инфляцию.

