Генпрокурор РФ заявил, что отказаться от проверок бизнеса невозможно

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Полностью отказаться от проверок бизнеса невозможно, однако в этой сфере необходимо смещать вектор в сторону профилактики нарушений. Таким мнением генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поделился на встрече с представителями предпринимательского сообщества Оренбургской области.

"Думаю, все слышали на этот счет позицию президента Владимира Владимировича Путина, что проверок (бизнеса) не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде. Я считаю, что это абсолютно правильно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил мнение, что не связанный с рисками причинения вреда людям или окружающей среде бизнес подвергаться проверкам не должен. Вместе с этим он предложил амнистию для предпринимателей по вынужденным нарушениям.

Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ