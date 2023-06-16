Путин заявил, что инфляция в РФ близка к историческому минимуму

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Во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России ниже, чем во многих странах Запада. Сейчас она близка к историческому минимуму и составляет 2,9%.

"Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции", – сказал президент.

Он также добавил, что в РФ удалось не допустить раскачки цен. Конкурентным преимуществом страны он назвал макроэкономическую политику.

Ранее в Центробанке сказали, что не ожидают годовую дефляцию в РФ в этом году. По словам зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, ее вероятность в любом месяце будет равна нулю.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика сможет полностью вернуться к докризисному уровню в 2024 году. Точками роста станут внутренний туризм, металлургия, машиностроение и другие сферы.

Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ