СВР сообщила о призывах из США игнорировать выборы президента России

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США через оппозиционные ресурсы в Сети публикуют призывы, в которых от россиян требуют проигнорировать выборы президента РФ. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

Кроме того, по информации СВР, в Вашингтоне хотят воспользоваться кибератаками, направленными на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ, для того чтобы помешать системе по подсчету голосов. При этом в пресс-бюро уточнили, что участвовать в этом процессе будут основные американские IT-специалисты.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович сообщил, что Запад готовит и уже проводит массированные кибератаки в преддверии выборов президента России. Однако он подчеркнул, что отечественная избирательная система оказалась устойчивой против внешнего кибервоздействия.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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