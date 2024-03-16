Володин отметил важность участия международных наблюдателей в выборах президента РФ

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Участие международных наблюдателей в выборах президента РФ позволит наладить сотрудничество с другими странами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с группой международных наблюдателей.

"Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна", – уточнил Володин, слова которого передает сайт Госдумы.

Также Володин поблагодарил делегацию за интерес к выборам президента РФ, указав на то, что лишь по парламентской линии прибыли в Россию 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств. При этом приехали в страну еще и три председателя парламента, а также представители шести международных организаций.

Председатель Национального собрания ЦАР сообщил, что уже посетил с коллегами несколько избирательных участков.

"Все идет замечательно. Мы видели, как активно население участвует в этих выборах, что свидетельствует об их успехе", – отметил он.

Однако Володин рассказал на встрече, что есть те силы, которые пытаются помешать развитию России. По его словам, речь идет о властях США, которые продолжают следовать политике гегемонии. Но, как он утверждает, РФ придерживается идеи многополярного мира.

"Не надо вмешиваться в дела суверенных государств – это выбор народа. Начните с себя и приведите свои избирательные системы хотя бы к стандартам наших стран, которые входят в СНГ, в ОДКБ", – обратился Володин к США.

Кроме того, председатель ГД на встрече указал, что политическая система России продемонстрировала эффективность, включая ситуации с внешними вызовами.

Ранее международные наблюдатели в Москве высоко оценили организацию голосования на выборах президента РФ. При этом наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметили, что россияне активно проявляют гражданскую позицию, участвуя в голосовании.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России