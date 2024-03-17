Почти 60% зарегистрированных избирателей проголосовали на президентских выборах в России

Почти 60% зарегистрированных избирателей проголосовали на выборах президента России. В воскресенье, 17 марта, проходит заключительный день голосования. Оно завершится в 20:00.

Свой голос за того или иного кандидата могут отдать москвичи, которым исполнилось 18 лет. Для электронного волеизъявления необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru и постоянную регистрацию в столице.

На избирательных участках ждут как жителей столицы, так и гостей из регионов, которые прикрепились к одному из пунктов голосования в городе.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.