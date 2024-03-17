Интенсивность электронного голосования в Москве превысила 24 тысячи транзакций в час

В Москве выдали более 3,3 миллиона электронных бюллетеней. Среднее число транзакций превысило 24 тысячи в час. Информацию обновляют в режиме реального времени на сервисе по наблюдению за электронным голосованием.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.