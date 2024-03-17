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17 марта, 13:15

Политика

Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

МГИК: голосование в третий день выборов в столице проходит штатно

Новости часа: 2,2 млн человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве

Явка на выборах президента в РФ с учетом ДЭГ превысила 61%

Интенсивность электронного голосования в Москве превысила 24 тысячи транзакций в час

МГИК: число проголосовавших на выборах в Москве приближается к 4,5 млн

Более 1 тыс экспертов из 129 стран наблюдают за голосованием на президентских выборах в РФ

Новости часа: голосование в Москве на выборах президента проходит штатно

ОШ: сайт "Перезвони сам" поможет в случае звонков мошенников на выборах

МГИК: почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

В России проходит заключительный день выборов президента. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в голосовании приняли участие более 4,6 миллиона москвичей. А по стране явка превысила уже 65%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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