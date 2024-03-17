Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

В России проходит заключительный день выборов президента. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в голосовании приняли участие более 4,6 миллиона москвичей. А по стране явка превысила уже 65%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.