Новости часа: москвичи смогут проголосовать на выборах в МГД в режиме онлайн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Москвичи смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Мосгордуму в режиме онлайн на портале mos.ru, рассказывается на сайте мэра.

Движение на шоссе Энтузиастов ограничат с 15 июня по 30 октября из-за строительных работ, рассказали в Дептрансе.

Повторения сильных осадков на следующей неделе в Москве не ожидается, может потеплеть до 30 градусов, добавили в Гидрометцентре.