Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 22:30

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Новости часа: москвичи смогут проголосовать на выборах в МГД в режиме онлайн

Новости часа: москвичи смогут проголосовать на выборах в МГД в режиме онлайн

Концерты симфонической музыки прошли сразу в нескольких московских больницах

Коммунальщики откачивают воду из затопленного подземного паркинга на севере Москвы

Новости часа: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 10%

Более 5 тысяч семей в СВАО получили новое жилье по реновации

Новости часа: на mos.ru появился раздел о сентябрьских выборах депутатов в Москве

Новости часа: в Москве в июне осадков выпало почти в два раза больше нормы

Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Эколого-просветительский фестиваль "Каникулы в Арктике" стартовал в центре "Яуза"

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Москвичи смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Мосгордуму в режиме онлайн на портале mos.ru, рассказывается на сайте мэра.

Движение на шоссе Энтузиастов ограничат с 15 июня по 30 октября из-за строительных работ, рассказали в Дептрансе.

Повторения сильных осадков на следующей неделе в Москве не ожидается, может потеплеть до 30 градусов, добавили в Гидрометцентре.

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