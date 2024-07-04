МГИК: москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО. Соответствующее решение приняли в ходе заседания Мосгоризбиркома.

При этом для всех избирателей Москвы сохраняются все доступные формы голосования.

По словам заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, если раньше дистанционное голосование носило заявительный характер, то теперь ситуация поменялась: дистанционное голосование носит беззаявительный характер, поскольку его предпочитает подавляющее большинство избирателей. В то же время, для того, чтобы предоставить человеку возможность проголосовать при помощи бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия, добавил Реут.

"Именно для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования", – подчеркнул зампредседателя МГИК.

Реут подчеркнул, что МГИК принимает данный порядок с учетом интересов всех москвичей, избирателей вне зависимости от того, какую форму голосования человек выберет. По его словам, все избиратели равны и все формы голосования одинаковы. В связи с этим МГИК берет обязательство реализовать все формы голосования реализовать для москвичей. Он добавил, что технологии всегда опережают установленные правила, в том числе, и в избирательном процессе.

Зампредседателя МГИК напомнил, что ежегодно число избирателей, выбирающих бумажный формат голосования, снижается. Если в 2019-м во время выборов в Московскую городскую думу в ДЭГ участвовали порядка 10 тысяч человек (9,95% от общего числа избирателей), то в прошлом году на выборах мэра Москвы – уже около 80% избирателей проголосовали электронно.

Согласно принятому порядку, подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой избиратель города. Сделать это можно будет с помощью специальной услуги, которая откроется на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии.

Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИК – за 30 дней до выборов. Для голосования онлайн или при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) регистрироваться не нужно.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

