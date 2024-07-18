Глава исполкома ЕР в Москве Руднев проверил ход реконструкции стадиона "Локомотив"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев вместе с депутатом Госдумы Петром Толстым посетили в районе Люблино стадион "Локомотив", где проводится реконструкция, передает корреспондент Агентства "Москва".

Совместно с представителями управы и жителями района они осмотрели, как идут работы.

"Остались самые важные стадии строительства. Петр Толстой поручил мне следить за тем, чтобы все было выполнено в срок. Попросили строителей, чтобы были объекты для всех жителей Люблина, в том числе тренажеры для всех возрастов. Очень важно, чтобы дети из соседней школы могли здесь заниматься", – сказал Руднев.

Он добавил, что было проведено много встреч с жителями района, и горожане старшего поколения попросили, чтобы историческое название стадиона было сохранено.

"Нас заверили, что название "Локомотив" и дальше будет принадлежать стадиону. Хочу сказать спасибо всем неравнодушным: было собрано 10 тысяч подписей в поддержку реконструкции арены. Проделана большая работа, чтобы стройка началась. Сейчас мы должны сделать так, чтобы все было сделано вовремя, качественно и чтобы жители были довольны", – пояснил Руднев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице благоустроят порядка 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом. В качестве примера мэр привел стадион "Локомотив". Собянин напомнил, что это место является легендарным для любителей футбола, так как именно здесь клуб играл со "Спартаком" и "Торпедо".