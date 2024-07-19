Депутат МГД Степан Орлов: у Борисовских прудов открываются новые перспективы для развития

Фото: Иван Акифьев

Депутат Мосгордумы Степан Орлов принял участие во втором выездном совещании по благоустройству прудов, которое было посвящено переводу Борисовских прудов на баланс музея-заповедника "Царицыно" до конца года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вместе с коллегами прошли по парку "Борисовские пруды", осмотрели объекты инфраструктуры и Борисовскую плотину. Сейчас вместе с местными активистами как раз добиваемся ее реставрации. Очень надеемся сделать этот рекреационный уголок еще более комфортным. Очень рад, что у этой территории открываются новые перспективы для развития. Благодаря талантливому руководству музей-заповедник "Царицыно" является настоящим оазисом великолепия нашего округа: здесь проводятся интересные мероприятия и фестивали, москвичам хочется гулять здесь в любое время года. Уверен, что Борисовские пруды под крылом музея-заповедника станут еще красивее и привлекательнее для прогулок", – сказал Орлов.

В мероприятии приняли участие директор государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, представители историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", а также сотрудники ГУП "Мосводосток".

Депутат Мосгордумы также рассказал, что в основу проекта по благоустройству территории Борисовских прудов легли пожелания жителей. Ранее по инициативе Орлова был проведен опрос горожан, чтобы выяснить, что им необходимо для комфортного отдыха на Борисовских прудах. Самыми частыми ответами стали: общественные туалеты с водопроводом, скамейки, детские площадки, мангалы, дорожки с освещением, шезлонги, площадки для выгула собак, беседки и лодочная станция. Все эти пожелания будут учитываться при дальнейшем развитии Борисовских прудов.

Ранее в ЮАО началась комплексная реабилитация Изютинского пруда. Работы планируется завершить в четвертом квартале этого года. Сначала рабочие извлекут ил, объем которого оценивается в почти две тысячи кубометров. Затем специалисты обновят 276 метров разрушенных участков береговой полосы. Ее оформят с помощью отсыпки гранитного щебня по естественному откосу, уложат цилиндрические габионные конструкции.