20 июля, 16:55Безопасность
Рейд безопасности прошел в Северном Измайлове
Фото: телеграм-канал "Петр Потапов"
Координатор совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в столице Петр Потапов вместе с жителями Северного Измайлово провел рейд безопасности по Сиреневому бульвару, передает Агентство "Москва".
По словам Потапова, проверка состоялась из-за обращения горожан.
"Сегодня есть такая проблема и она регулярно возникает, когда социально-неправильные люди ведут себя здесь неподобающе, мусорят, распивают напитки", – рассказал он.
Нарушения, обнаруженные при обходе, были задокументированы. Их передадут правоохранительным органам, добавил Потапов.
Ранее рейд по поиску наркотиков прошел во дворах столичного района Коньково. В ходе рейда правоохранители нашли надписи с рекламой наркотиков, их будут закрашивать и стирать со стен.
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина призвала граждан быть внимательными к незнакомцам, которые ходят по дворам, так как они могут оказаться наркокурьерами. А в случае обнаружения подозрительных предметов она порекомендовала позвонить в полицию и ни в коем случае не трогать найденное руками.
Жители Измайлова вышли на рейды по безопасности