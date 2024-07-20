Рейд безопасности прошел в Северном Измайлове

Фото: телеграм-канал "Петр Потапов"

Координатор совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в столице Петр Потапов вместе с жителями Северного Измайлово провел рейд безопасности по Сиреневому бульвару, передает Агентство "Москва".

По словам Потапова, проверка состоялась из-за обращения горожан.

"Сегодня есть такая проблема и она регулярно возникает, когда социально-неправильные люди ведут себя здесь неподобающе, мусорят, распивают напитки", – рассказал он.

Нарушения, обнаруженные при обходе, были задокументированы. Их передадут правоохранительным органам, добавил Потапов.

Ранее рейд по поиску наркотиков прошел во дворах столичного района Коньково. В ходе рейда правоохранители нашли надписи с рекламой наркотиков, их будут закрашивать и стирать со стен.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина призвала граждан быть внимательными к незнакомцам, которые ходят по дворам, так как они могут оказаться наркокурьерами. А в случае обнаружения подозрительных предметов она порекомендовала позвонить в полицию и ни в коем случае не трогать найденное руками.