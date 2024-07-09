Сенатор Святенко провела рейд "Мама, закрой окно" для предотвращения несчастных случаев

Фото: Александр Чикин

Депутат Мосгордумы, сенатор Российской Федерации Инна Святенко организовала и провела в районе Марьино информационный рейд "Мама, закрой окно" для предотвращения несчастных случаев, связанных с падением детей с высоты из-за открытых настежь окон. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас очень жарко, многие держат окна открытыми. Если в квартире есть маленький ребенок, это огромный риск. Пройдя вдоль домов, во многих окнах мы увидели нараспашку открытые окна. В первую очередь нужно позаботиться о безопасности детей, и в жару есть несколько простых правил. Помните, что простая москитная сетка не убережет ребенка от падения. Установить блокираторы на окна – простейшее и эффективное решение. В ходе общения некоторые родители сообщили, что предпочитают и вовсе снять ручки с окон. Сколько бы способов ни было, главное – старайтесь никогда не оставлять ребенка без внимания и будьте всегда бдительны", – сказала Святенко.

Вместе с ней участие в мероприятии приняли участковый уполномоченный ОМВД России по району Марьино Александр Киреев и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Татьяна Косаревич, а также председатели советов общественных пунктов охраны порядка и муниципальные депутаты района Марьино.

В ходе информационного рейда сенатор поговорила с родителями на детских площадках. Всего вместе с членами общественных организаций и муниципальными депутатами Святенко обошла 35 площадок, на которых пообщалась с родителями, бабушками и дедушками и самими детьми.

Ранее маленький мальчик вылез на карниз квартиры, расположенной на 11-м этаже в Балашихе. По словам очевидцев, он гулял там, пока соседи и сестра не уговорили его залезть обратно. Позже матери мальчика выписали штраф, а также провели с ней профилактическую беседу. Выяснилось, что женщина плохо себя чувствовала и уснула, поэтому не заметила, как ребенок залез на подоконник.