Матери гулявшего по подоконнику ребенка в Подмосковье выписали штраф

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Матери, у которой сын гулял по подоконнику 11-го этажа дома в Балашихе, выписали штраф. Кроме того, с ней провели профилактическую беседу. Об этом сообщила Агентству "Москва" уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Как выяснилось, по словам омбудсмена, женщина плохо себя чувствовала и крепко уснула, поэтому не заметила, как ребенок залез на подоконник. При этом Мишонова уточнила, что мать не употребляет алкоголь.

Также уполномоченный по правам ребенка рассказала, что мать воспитывает ребенка одна, так как отец находится в зоне проведения спецоперации на Украине. В связи с этим социальные службы взяли семью на сопровождение и предложили женщине помощь психолога для мальчика.

"Отсутствие страха высоты в семь лет все-таки настораживает. Мы поможем установить в квартире оконные блокираторы. Берегите детей", – подытожила Мишонова, напомнив, что только в Подмосковье каждый год из окон выпадают около 100 детей.

Ранее суд наказал родителей девочки, выпавшей из окна на севере Москвы. Следствие выяснило, что они находились в состоянии наркотического опьянения в квартире вместе с их дочерью 2020 года рождения. После того как женщина вышла из квартиры, ее супруг не стал следить за ребенком.

