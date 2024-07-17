Депутат МГД Метлина приняла участие в рейде по поиску наркотиков в Конькове

Фото: телеграм-канал "МЕТЛИНА. ЗДЕСЬ"

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина совместно с кинологами и представителями правоохранительных органов приняла участие в рейде по поиску "закладок" с наркотиками во дворах столичного района Коньково, передает Агентство "Москва".

"Призываю граждан быть внимательными к незнакомцам, которые шныряют по дворам. Это могут быть наркокурьеры. Жители этого дома дали сигнал, что закладчики работают тут на постоянной основе. Это недопустимо. Как депутат Мосгордумы я попросила полицию выехать на место и проверить информацию. Вместе мы сделаем все, чтобы распространение наркотиков прекратилось", – отметила Метлина.

По словам депутата, зачастую такие закладки могут обнаружить дети, это крайне опасно. В случае обнаружения подозрительных предметов следует позвонить в полицию и ни в коем случае не трогать найденное руками, посоветовала Метлина. Она пояснила, что некоторые вещества могут проникнуть и через кожу, можно получить серьезное отравление.

"Если надо выезжать сюда постоянно с внезапными проверками, значит, будем это делать. Пусть закладчикам будет неудобно работать во дворах Конькова", – добавила Метлина.

В ходе рейда правоохранители нашли надписи с рекламой наркотиков, их будут закрашивать и стирать со стен.

Ранее МВД РФ подготовило проект, предполагающий увеличение списка наркотических средств на 29 новых прекурсоров. Инициативой также предлагается усилить меры госконтроля за тремя прекурсорами, оборот которых ограничен в России.

