Мужчина осужден на 20 лет за сбыт наркотиков, которыми отравились люди в Астрахани

Фото: 123RF/armmypicca

Суд в Астрахани приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана за незаконный сбыт наркотиков, от которых были госпитализированы 14 человек, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Всего правоохранительными органами были задержаны четверо граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Уголовные дела о сбыте наркотиков, причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении остальных фигурантов выделены в отдельные производства и еще расследуются.

По версии следствия, осужденный купил наркотики для их дальнейшего сбыта осенью 2023 года. Во время установки "закладок" с запрещенными веществами он допустил ошибку и заменил один наркотик на более сильнодействующий вид.

В результате трое из госпитализированных погибли, а одному был причинен тяжкий вред здоровью, уточнили в СКР. По данным МВД, всего пострадал 21 человек.

