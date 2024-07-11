11 июля, 19:34Происшествия
Мужчина осужден на 20 лет за сбыт наркотиков, которыми отравились люди в Астрахани
Фото: 123RF/armmypicca
Суд в Астрахани приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана за незаконный сбыт наркотиков, от которых были госпитализированы 14 человек, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Всего правоохранительными органами были задержаны четверо граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Уголовные дела о сбыте наркотиков, причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении остальных фигурантов выделены в отдельные производства и еще расследуются.
По версии следствия, осужденный купил наркотики для их дальнейшего сбыта осенью 2023 года. Во время установки "закладок" с запрещенными веществами он допустил ошибку и заменил один наркотик на более сильнодействующий вид.
В результате трое из госпитализированных погибли, а одному был причинен тяжкий вред здоровью, уточнили в СКР. По данным МВД, всего пострадал 21 человек.
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