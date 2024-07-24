Более 40% работ выполнены по реабилитации части территории парка "Москворецкий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день выполнено свыше 40% работ по реабилитации части территории парка "Москворецкий". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Работы ведутся на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, уточнил заммэра Петр Бирюков.

"Приведем в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом", – добавил он.

Комплекс предупреждает, что на фоне проводимых мероприятий доступ к берегу закрыт. При этом работы не распространяются на территории, признанные заповедными, и памятники природы. Здесь обновлению подлежат только детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Проектом предусмотрено оборудовать новые лавочки с навесом и зону с качелями у западного входа. Около поисково-спасательной станции "Кировская" сделают волейбольную площадку и зону для воркаута. Кроме того, вдоль берега появится экомаршрут. Обновят также зону у мемориальной стены.

Новые спортивные площадки обустроят и в других частях парка, а также на участках Большого и Малого Строгинских затонов. Для посетителей сделают смотровые площадки, рядом будут находиться таблички со сведениями о флоре и фауне.

Благоустроят и пляжную зону, сюда привезут речной песок, поставят шезлонги и сделают отдельные раздевалки. Существующие дорожки тоже приведут в порядок.

Для удобства оборудуют пешеходный переход вблизи Строгинского моста. Планируется усовершенствовать систему освещения – новые фонари снизят вредное воздействие на животных.

Ранее стало известно о работах по благоустройству двух зон отдыха рядом с прудом Быково Болото и у Школьного озера в Зеленограде. Около пруда сделают единый спортивный кластер с сетью велодорожек, а у озера обновят пляж с лежаками и раздевалками. Так, на этих двух участках специалисты проведут реабилитацию водоемов. Закончить благоустройство зон планируют в августе этого года.

