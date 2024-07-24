Депутат МГД Орлов: пожелания жителей по благоустройству Борисовских прудов будут учтены

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Пожелания жителей районов Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное по комплексному благоустройству Борисовских и Нижнецарицынского прудов и прилегающих к ним территорий получат экспертную оценку и будут учтены в проекте благоустройства. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов по итогам круглого стола, посвященного практическим вопросам развития больших природных зон Орехово-Борисово, который прошел в музее-заповеднике "Царицыно".

"Так, большинство опрошенных хотели бы видеть здесь лодочную станцию, зону мангалов, детские площадки, беседки, скамейки и шезлонги. Вместе с тем многие горожане выступили за создание удобных дорожек и устройство освещения", – сказал Орлов, когда представлял результаты опроса местных жителей.

В работе круглого стола приняли участие гендиректор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, представители ГУП "Мосводосток", зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров.

"Мы обсуждали проект с активными жителями, муниципальными депутатами, общественными советниками глав управ, членами молодежных палат районов, ребятами из Москвоведческой студенческой команды – всеми, кто хотят сделать наш округ еще комфортнее и красивее. И объединяя усилия, мы это делаем. В частности, обсудили за круглым столом планы по благоустройству уникальных гидротехнических сооружений – Борисовской и Шипиловской плотин", – отметил Орлов.

Депутат Мосгордумы также напомнил собравшимся, что у Борисовских прудов открываются новые перспективы развития в связи с их переводом на баланс музея-заповедника "Царицыно", который должен завершиться до конца года.

Ранее в ЮАО началась комплексная реабилитация Изютинского пруда. Работы планируется завершить в четвертом квартале этого года. Сначала рабочие извлекут ил, объем которого оценивается в почти две тысячи кубометров. Затем специалисты обновят 276 метров разрушенных участков береговой полосы.

