Депутат МГД Медведев проконтролирует благоустройство во дворе на Ленинградском проспекте

Фото: Ольга Романова

Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев готов контролировать благоустройство во дворе домов на Ленинградском проспекте. Об этом парламентарий рассказал Агентству "Москва".

"Благоустройство во дворах – вещь правильная, полезная, но не всегда комфортная. В процессе обязательно случаются неудобства для жителей. Но результат обычно радует. И то, что город идет с благоустройством от центра к окраинам – приводятся в порядок дворы, появляются новые детские площадки – это замечательно! Плохо, когда хорошая задумка реализуется так, что огорчает людей. Наверное, на бумаге проект выглядел хорошо. И у людей возникает вопрос, почему в жизни получилось не так здорово?" – сказал Медведев.

Он уточнил, что во дворах домов на Ленинградском проспекте, доме 43, корпусах 1, 2, 3, 4, 5, и доме 45, корпусах 1, 2, благоустройство территории идет полным ходом. Между тем на промежуточном этапе проведения работ жители столкнулись с тем, что были учтены не все их пожелания.

"Прежде всего, москвичи жалуются на поврежденные во время обновления бордюров корни и стволы деревьев. А один из участков у дома 45, корпуса 4, оказался и вовсе не включен в план благоустройства – здесь во время ливней скапливается вода и мешает проходу жителей. На подъеме между домом 45, корпусом 2, и домом 45, корпусом 4, нет пандуса для маломобильных жильцов", – пояснил Медведев.

Как он подчеркнул, его пригласили разобраться с ситуацией активисты Хорошевского района. После встречи с жителями он собирается связаться с подрядчиками, поговорить с представителями власти, позвонить и объяснять, что необходимо исправить. Представитель заказчика, который присутствовал на встрече, принял в работу пожелания жителей.

Ранее сообщалось, что Медведев будет добиваться установки мемориальной доски на доме Героя России, пожарного Евгения Чернышева в Бескудниковском районе. На счету Чернышева более 250 крупных пожаров, десятки спасенных жизней.

