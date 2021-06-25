Врач рассказала, как жара влияет на заболевших коронавирусом

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, как жара влияет на больных COVID-19.

На фоне рекордной жары Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе до воскресенья, 27 июня. По данным синоптиков, среднесуточная температура будет на 7–10 градусов выше климатической нормы. Помимо этого, вплоть до 27 июня также действует предупреждение о пожарной опасности четвертого класса.

Ярцева предупредила, что в жаркую погоду заболевшим COVID-19 придется непросто, особенно тем, у кого поднялась температура.

"Конечно, болезнь протекает тяжелее. У человека и так высокая температура и ее нужно сбивать, а из-за жары и духоты сделать это становится сложнее", – отметила врач.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Прямо под кондиционер ставить человека, конечно, не надо. Но в комнате, где находится больной, должен быть свежий воздух и температура 22 градуса. Конечно, в этих условиях перенести коронавирус легче.

Серьезная нагрузка возникает из-за усиленной терморегуляции организма, продолжает Ярцева.

"Если при обычной температуре терморегуляция включается только на сражение с вирусом, то в такую погоду она еще работает на борьбу с жарой. Происходит обезвоживание, интоксикация организма. Человек теряет очень много жидкости. Поэтому болеть сейчас, конечно, тяжелее", – сказала врач-терапевт.

В жару заразившиеся коронавирусом испытывают и усиленную нехватку воздуха, продолжает специалист, особенно если в помещении нет кондиционера или вентилятора, указывает она.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Любые заболевания во время жары хуже переносятся. У людей с проблемами сердечно-сосудистой и легочной системы перегружен малый круг кровообращения. Даже без COVID-19 становится тяжело. А если еще и коронавирус, им совсем плохо.



Тяжело COVID-19 в жару может протекать у людей с ожирением, повышенным холестерином и сахарным диабетом, обращает внимание собеседница Москвы 24. Для них вирус становится особенно опасен, добавила Ярцева.

"Коронавирус бьет по сосудам. А если у человека есть ожирение, сахарный диабет или повышенный холестерин, сосуды в организме всегда повреждены. Когда на это накладываются жара и COVID-19, болезнь может протекать тяжелее", – говорит специалист.

Ярцева добавила, что в жаркую погоду заболевшие с температурой до 37 могут остужаться прохладным душем. Если она выше, нужно ограничиться обтиранием влажным полотенцем, советует терапевт. Также заразившимся в жару важно пить побольше прохладной воды, резюмировала специалист.