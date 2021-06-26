В Москве выявили 8 457 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтверждены 8 457 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Сообщается, что госпитализация потребовалась 1 776 пациентам. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 672 человека.

"В городе выздоровели еще 4 260 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 139 840", – добавили в Оперштабе.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 96 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

В России за тот же период подтвердили 21 665 новых случаев COVID-19. Таким образом, нарастающим итогом по стране зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.