Руководитель Роспотребнадзора поблагодарила власти Москвы за спасение столицы от COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Во время выступления на Московском урбанистическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила слова благодарности столичной власти и лично Сергею Собянину за спасение города от коронавируса.

"Сразу хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу за тему, которую мы будем обсуждать, и главное – за то, что было сделано для Москвы. Так скажу – и это не громкие слова – за спасение Москвы", – отметила она.

В этом году в Московском урбанистическом форуме, который впервые проходит в гибридном формате, принимают участие более 450 спикеров. В специально оборудованных залах деловой программы встретятся более половины участников. Еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Ранее сообщалось, что в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали 2,6 миллиона человек. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что единственный способ в настоящее время предотвратить в осенний период вспышки коронавируса – вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более, в очень короткий период времени.