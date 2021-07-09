Ученые допустили, что штамм "Дельта" проявляется именно в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые допускают, что штамм коронавируса "Дельта" проявляется в жаркую погоду, однако эта теория нуждается в доказательствах. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что данная мутация впервые была описана осенью 2020 года.

"Он начал постепенно свою циркуляцию, и это следующий тезис, о котором сейчас размышляют ученые, они изучают возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки", – сообщила глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Попова назвала регионы, из которых прилетают россияне, заболевшие штаммом коронавируса "Дельта". По ее словам, это США, страны Европы и Мальдивы.

