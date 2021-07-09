Голикова сообщила о росте смертности в РФ из-за "Дельта"-штамма коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с прошлогодними показателями. Это объясняется заболеваемостью "Дельта"-штаммом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она уточнила, что смертность в мае снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель.
"По сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1%", – приводит ее слова ТАСС.
Согласно данным Росстата, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 14 971 человека, при этом в 12 779 случаях вирус был подтвержден, а в 2 192 случаях он предполагался.
Количество смертей из-за коронавируса в мае 2021 года оказалось на 96,2% выше по сравнению с числом умерших в мае 2020-го: 14,9 тысячи против 7,6 тысячи соответственно.
Ранее внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 90% россиян с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта".
За последние сутки в России подтвердили 25 766 новых случаев коронавируса. Скончались от COVID-19 726 человек, а выздоровели 21 832 человека.
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