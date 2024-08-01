Мадуро заявил, что зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне

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Зарубежные СМИ стремятся привести Венесуэлу к гражданской войне. Такое заявление сделал недавно вновь избранный президент страны Николас Мадуро.

"Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций <...> против Венесуэлы, они хотят насилия", – приводит его слова ТАСС.

Протесты в Венесуэле вспыхнули после президентских выборов, которые состоялись 28 июля. По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах.