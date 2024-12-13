Минюст РФ признал иноагентами троих российских художников

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Художники Анатолий Осмоловский, Екатерина Марголис и Игорь Поночевный пополнили реестр иноагентов, следует из данных обновленной базы Минюста РФ.

По данным ведомства, они принимали участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также деятели культуры выступали против СВО.

Кроме того, Марголис и Поночевный своими высказываниями формировали негативный образ ВС РФ. В настоящее время они проживают за пределами России.

Вместе с тем Минюст исключил из списка журналиста Алексея Горпинченко в связи с утратой признаков иностранного агента. Также из реестра пропала ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право" из-за ее ликвидации.

Между тем кабмин РФ сообщил о готовности поддержать законопроект об обязательных специальных рублевых счетах, на которые будут перечисляться средства за интеллектуальную собственность иноагентов.

Иностранные агенты будут обязаны открывать спецсчета, на которые и будут перечисляться вознаграждения за интеллектуальную собственность, а если они этого не сделают, то данная обязанность перейдет на лицо, перечисляющее средства. Деньги с подобных счетов по решению суда или в иных случаях, установленных правительством РФ, могут быть перечислены в бюджет страны.