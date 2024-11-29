Политолог Татьяна Становая признана иноагентом

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Минюст РФ включил в реестр иноагентов политолога Татьяну Становую. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

В реестр также были включены исследовательский центр "Сова" и проект "Радио Сахаров".

Как отметили в ведомстве, Становая распространяла фейки о власти РФ и политике страны.

"Принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", – говорится в сообщении.

Известно, что сейчас Становая проживает за пределами России.

Исследовательский центр получал денежные средства от иностранного источника, а проект "Радио Сахаров" представлял информационную площадку иностранным агентам, отметили в ведомстве.

Ранее Минюст РФ включил экс-депутата Госдумы Олега Шеина и активиста Вадима Ваганова в реестр иностранных агентов. Так, Шеин участвовал экспертом на информационных площадках, которые предоставляли другие иноагенты, а также публично распространял сообщения и материалы иноагента.