Политик Олег Шеин признан иноагентом

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Олег Шеин признан иноагентом в РФ)

Минюст РФ включил экс-депутата Госдумы Олега Шеина и активиста Вадима Ваганова в реестр иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В сообщении указано, что Шеин участвовал экспертом на информационных площадках, которые предоставляли другие иноагенты, а также публично распространял сообщения и материалы иноагента. Кроме того, он публиковал фейки о власти РФ и ее политике.

Ваганов создавал и распространял в публичном пространстве материалы и сообщения иноагентов, недостоверную информацию об избирательной системе РФ и занимал должность в проекте-иноагенте, уточнило министерство.

"Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Альтаир 2021", – говорится в сообщении.

Между тем комик Данила Поперечный, признанный в России иноагентом, обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из соответствующего реестра. Минюст РФ внес Поперечного в реестр иноагентов в июне этого года. В ведомстве аргументировали это решение тем, что комик участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов и получал поддержку со стороны иностранного источника, отмечало ведомство.