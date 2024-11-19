19 ноября, 07:06Шоу-бизнес
Комик Поперечный обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Данила Поперечный признан в РФ иноагентом)
Комик Данила Поперечный, признанный в России иноагентом, обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из соответствующего реестра. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на инстанцию.
Апелляционная жалоба поступила от Поперечного в суд 8 ноября. Позже ее рассмотрит Мосгорсуд, дата в настоящее время еще не назначена.
Минюст РФ внес Поперечного в реестр иноагентов в июне этого года. В ведомстве аргументировали это решение тем, что комик участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.
Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов и получал поддержку со стороны иностранного источника.
В сентябре Поперечный направил апелляцию в Замоскворецкий суд Москвы на статус иноагента, однако инстанция признала законным решение Минюста РФ о включении комика в соответствующий реестр.